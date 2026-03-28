Zaposleni na Filozofskom: UKP pravila snimke koje su objavljivali tabloidi, nema pirotehničkih sredstava

Zaposleni na Filozofskom fakultetu u Beogradu saopštili su da je Uprava kriminalističke policije (UKP) iz zgrade fakulteta iznela deo studentske dokumentacije koja, kako navode, nema veze sa smrću studentkinje.

"Sarađivali smo sa jedinicama Uprave kriminalističke policije koja je pregledala sve fakultetske prostorije i traženu dokumentaciju, a iznela iz zgrade, po zahtevu Tužilaštva, pored opštih akata Fakulteta, i deo studentske dokumentacije koja nema nikakve veze sa tragičnim događajem. Pripadnici Uprave kriminalističke policije tokom dana su na Fakultetu pravili snimke prostorija koje su pregledali, a koje su neposredno nakon snimanja objavljivali tabloidi", navodi se