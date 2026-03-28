Vučić: „Brza pruga Beograd-Budimpešta gotova, u toku test vožnje“

Vučić je kazao da je “juče ili prekjuče” voz koji će saobraćati na toj relaciji, Soko, ušao na teritoriju Mađarske na test vožnje. “Još radimo oko protokola za (granični prelaz) Kelebija ali i to ide dobro.

Tu će biti zadržavanje oko 20-25 minuta pa će od centra Beograda do centra Budimpešte biti potrebno oko tri sata ili tri sata i pet minuta”, kazao je Vučić tokom obilaska gradilišta specijalizovane izložbe EKSPO 2027 u Beogradu. Dodao je da će po trenutnim podacima, na toj specijalizovanoj izložbi učestvovati 20 država više nego na prethodnoj u Astani. “Verujem da će biti još učesnika i da će teško iko ikada to postići”, kazao je predsednik.