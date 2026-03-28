„Soko“ stigao u Budimpeštu – pripreme za saobraćaj brzom prugom u toku

Prva dva motorna voza „Soko“ namenjena za saobraćaj na brzoj pruzi Beograd – Budimpešta stigla su u Mađarsku i u toku je njihova priprema za saobraćaj na novoizgrađenoj železničkoj pruzi, saopštio je generalni direktor grupacije MAV Žolt Heđi.

On je u današnjoj objavi na društvenoj mreži Fejsbuk naveo da će brzina na novoj železničkoj pruzi biti 160 kilometara na čas, iako su tokom zvaničnih ispitivanja motornih vozova „Soko“ oni postigli brzinu od 176 kilometara na čas. „160 km/h – to će biti brzina na novoj železničkoj pruzi. Međutim, tokom zvaničnih ispitivanja motornih vozova ‘Soko’, ni brzina od 176 km/h nije prepreka! To nije trik niti kršenje pravila – probna vožnja vozila mora se obaviti i pri