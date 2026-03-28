Nastavlja se istraga o smrti devojke ispred Filozofskog fakulteta; održana sednica Odbora za obrazovanje

Zbog smrti 25-godišnje devojke, čije je telo pronađeno na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, policija nastavlja istragu na utvrđivanju okolnosti koje su dovele do tragičnog događaja. U Narodnoj skupštini održana je sednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj.

Zaključak sednice Odbora za obrazovanje Skupštinski Odbor za obrazovanje pozvao je, u zaključku usvojenom na sednici kojoj su prisustvali i rektori državnih univerziteta, sve nadležne organe univerziteta da se striktno pridržavaju važećih propisa, opštih akata i procedura koji se odnose na bezbednost studenata i zaposlenih na fakultetima. Odbor je u zaključku, koji je usvojen na kraju sednice, pozvao Ministarstvo prosvete da bez odlaganja započne sa nadzorom nad