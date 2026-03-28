BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran dozvolio prolazak dodatnih 20 brodova pod pakistanskom zastavom kroz Ormuz

TEL AVIV, TEHERAN - Nastavljaju se sukobi na Bliskom istoku. Američko-izraelski udari na Teheran tokom noći i jutra, Iran gađa vojne baze i aerodrome u zemljama Persijskog zaliva. Po prvi put od početka sukoba na Bliskom istoku 28. februara uključili su se i jemenski Huti, koji su preuzeli odgovornost za napad na Izrael. Ujedinjene nacije su saopštile da formiraju radnu grupu koja će osmisliti mehanizam za očuvanje protoka trgovine kroz Ormuski moreuz.

Najmanje jedna osoba je poginula, a 18 je povređeno u američko-izraelskim napadima na dve najveće čeličane u Iranu, saopštili su lokalni zvaničnici. Tim povodom, iranski šef diplomatije Abas Arakči izjavio je da će se Teheran "silno osvetiti", kao i za napade na elektrocentralu i civilne nuklearne objekte. Arakči je, takođe, rekao da su napadi u suprotnosti sa tvrdnjama o produženom diplomatskom roku koji je najavio američki predsednik Donald Tramp, odnosno da neće