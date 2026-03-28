Vučić obišao radove na gradnji pruge od grada do Ekspa i Nacionalnog stadiona

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji pruge koja će, u okviru Ekspo projekta, povezati grad sa aerodromom "Nikola Tesla" i Nacionalnim stadionom u Surčinu.

Zajedno sa Vučićem u obilasku je i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali. Pruga će od Zemun Polja biti duga 18 kilometara i na njoj će saobraćati elektromotorni vozovi za brzine od 120 kilometara na sat. Ministarka građevinarstva i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je u februaru za Tanjug da će u periodu od novembru do marta biti nabavljeno od Kine devet vozova za tu realaciju, kao i da će sve biti spremno za saobraćaj do izložbe