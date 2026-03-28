RTS: VJT naložilo dodatna ispitivanja povodom smrti studentkinje iz Šapca na Filozofskom fakultetu

Prema informacijama RTS-a, Više javno tužilaštvo naložilo je dodatna ispitivanja povodom smrti studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva policijski službenici će izvršiti prikupljane obaveštenja od J.Č. rukovodioca studijskog programa moderne i savremene umetnosti, D. I. zastupnika PD „Sfinga“ d.o.o., I.O. koordinatora obezbeđenja u PD „Sfinga“ d.o.o. i drugih lica za koje se ukaže potreba, potvrđeno je RTS u VJT. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je juče policiji da obavi razgovore sa dekanom i drugim zaposlenima