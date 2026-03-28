Večeras prelazimo na letnje računanje vremena: Ne zaboravite da podesite svoje časovnike

Ove godine, u noći između 28. i 29. marta, pomeramo kazaljke jedan sat unapred i prelazimo na letnje računanje vremena, a koje će trajati sve do kraja oktobra.

Naime, pomenutog datuma, u dva sata ujutro pomeramo kazaljke na tri sata, što znači da ćemo izgubiti jedan sat sna, ali će dani postati duži. Podsećamo, letnje računanje vremena je dogovor po kojem se preko leta časovnik pomera da bi poslepodneva imala više dnevnog svetla nego prepodneva. Datum i vreme početka i prestanka letnjeg računanja vremena nije standardizovan na nivou sveta i načelno se razlikuje od države do države (mada je EU ovo regulisala i većina