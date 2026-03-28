Borba za opstanak u žiži: Jošanica – Jedinstvo Putevi

Borba za opstanak u žizi: Jošanica – Jedinstvo Putevi Fudbaleri Jošanice dočekaće ekipu Jedinstvo Putevi iz Užica u 19. kolu Srpske lige Zapad.

Utakmica na Atletkom stadionu zakazana je za nedelju od 15.30. Tim trenera Staniše Sretenovića osvojio je četiri boda bez primljenog gola na poslednja dva meča, čime je popravio šanse u borbi za opstanak. Novopazarski srpskoligaš zauzima pretposlednje, 15. mesto na tabeli sa 15 bodova, dok pet bodova više imaju Jedinstvo Putevi na 11. poziciji. Prijepoljsko Polimlje, odnedavno sa Kenanom Kolašincem na klupi, u istom terminu gostovaće Šumadiji 1903. Četvrtoplasirani