Futsal: Ribariće zove na proslavu titule (ponedeljak, 21.00) Klub malog fudbala Ribariće na korak je od plasmana u trećeligaško društvo.

Do kraja takmičenja u Regionalnoj futsal ligi Zapad ostala su još dva kola, a Ribariće bi u slučaju trijumfa nad ivanjičkim timom “Više od igre” u 13. prvenstvenoj rundi i matematički overilo promociju. Taj meč na programu je u ponedeljak od 21.00 u Sportskoj dvorani Pendik. “Prošle sezone smo kao debitanti osvojili četvrto mesto. Bilo je to opipavanje pulsa. Videli smo da možemo. Sa ekipom sastavljenom od naših igrača, uz dva pojačanja, došli smo na korak od Treće