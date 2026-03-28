Hamad ekspres u polufinalu Napulja Teniser Srbije Hamad Međedović plasirao se danas u polufinale ATP čelendžera iz serije 125 u Napulju pobedom u dva seta (6:2, 6:2) nad Aleksandrom Milerom iz Francuske.

Pazarac je na jug Italije stigao kao 115. na ATP listi, a 90. igrača sveta i trećeg nosioca Milera dobio je u četvrtfinalu za sat i 12 minuta. Peti favorit Međedović nije dozvolio brejk šansu Mileru, dok je od deset prilika da oduzme servis rivalu iskoristio četiri. Međedović će se boriti za finale sa 186. sa ATP liste Ukrajincem Vitalijem Saškom. Saško je u četvrtfinalu savladao za 17 pozicija slabije rangiranog Federika Ćinu iz Italije sa 2:1 u setovima (6:2,