Odbojkaši Novog Pazara overavaju baraž za Superligu Srbije Odbojkaši Novog Pazara doćekaće ekipu Vranja 1093 u 24. kolu Prve lige Srbije.

Tim trenera Eldana Novalića će u slučaju pozitivnog rezultata obezbediti baraž za elitni rang, a potom će do kraja prvenstva voditi borbu za prvo mesto i direktan plasman u Superligu Srbije. “Vranjanci imaju vrsnog korektora Branislava Radovića, pa iskusne primače Miljana Nikića i Bojana Sklepića. Tu je i tehničar Vujadin Deljanin. Tamo smo ih dobili sa 3:1. Jedini smo tim sa svim pobedama u drugom delu sezone. Očekujem još jednu”, rekao je srednji bloker Novog