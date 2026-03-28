Rukometni derbi komšija: Bane – Novi Pazar Nastavljeno je takmičenje u Drugoj ligi Zapad za rukometaše, a Novi Pazar je u desetom kolu u lozničkom Lagatoru slavio protiv Gučeva iz Banje Koviljače sa 31:28 (15:15). “Nije bilo lako.

Igrali smo praktično bez udarnih igli na bekovskim pozicijama. Dobro je što su nam se u međuvremenu priključila braća Ahmed i Hamza Baćićanin”, rekao je trener Pazaraca Adem Mavrić. Novi Pazar je potom odložio duel na domaćem terenu sa Omladincem iz Gornjeg Milanovca, a u nedelju od 17 časova u Sportskoj hali Raška, u okviru 12. kola, igraće protiv Bana. “Verujem u pobedu u komšijskom derbiju. Probaćemo da na kraju sezone izborimo plasman u viši rang”, kazao je