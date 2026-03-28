Jakovljević: „Sednica Odbora za obrazovanje u službi predizborne kampanje“

Potpredsednica Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodna poslanica dr Ana Jakovljević ocenila je da je današnja sednica Odbora za obrazovanje, posvećena bezbednosti na univerzitetima, organizovana sa ciljem skretanja pažnje javnosti uoči lokalnih izbora.

Prema njenim rečima, vlast koristi tragičnu smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu kao instrument političke borbe umesto da se iskreno bavi bezbednošću mladih. Jakovljević je tokom zasedanja istakla da se u medijima pod kontrolom vlasti plasiraju senzacionalistički i uznemirujući sadržaji o stradaloj studentkinji, čime se direktno krši dostojanstvo žrtve i njenih bližnjih. Ona je optužila predsedavajuću Odbora za iznošenje neutemeljenih tvrdnji i neistina,