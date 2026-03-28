Fantastična Nika Prevc postavila novi svetski rekord na Planici

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Vladimir Vesić
Fantastična Nika Prevc postavila novi svetski rekord na Planici

Slovenačka skijašica Nika Prevc postavila je na Planici novi svetski rekord, pošto je u drugoj seriji treninga zabeležiila daljinu od 242.5 metara.

Time je Prevc za čak šest i po metara popravila svoj prethodno najbolji rezultat, zabeležen prošle godine u martu. Brat i sestra Prevc vlasnici su svetskih rekorda u letovima, a sada su oba ostvarena na njihovoj Planici. Brat Domen je prošle godine doletio na trenutačno rekordnih 254.5 metra u muškoj konkurenciji. – Nikada nisam više uživala tokom karijere nego u ovom trenutku. Ne znam šta bih dodala. Ovo je najbolji dan u mojoj karijeri. Osećaj je neverovatan –
Približila se rezultatu svog brata: Nika Prevc postavila svetski rekord u ski letovima

Približila se rezultatu svog brata: Nika Prevc postavila svetski rekord u ski letovima

Danas pre 6 sati
Hamad ekspres u polufinalu Napulja

Hamad ekspres u polufinalu Napulja

Sandžak haber pre 14 minuta
Saša Obradović: Sveukupno smo odradili sjajan posao, detalji su prelomili

Saša Obradović: Sveukupno smo odradili sjajan posao, detalji su prelomili

Danas pre 1 sat
Strahinja Pavlović: Nismo uspeli da pariramo Španiji

Strahinja Pavlović: Nismo uspeli da pariramo Španiji

Danas pre 59 minuta
Fantastična Nika Prevc postavila novi svetski rekord na Planici

Fantastična Nika Prevc postavila novi svetski rekord na Planici

Sport klub pre 1 sat
Đoan Penjaroja: Ponos je nositi dres Partizana ovih dana

Đoan Penjaroja: Ponos je nositi dres Partizana ovih dana

Danas pre 1 sat