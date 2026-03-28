Fantastična Nika Prevc postavila novi svetski rekord na Planici

Slovenačka skijašica Nika Prevc postavila je na Planici novi svetski rekord, pošto je u drugoj seriji treninga zabeležiila daljinu od 242.5 metara.

Time je Prevc za čak šest i po metara popravila svoj prethodno najbolji rezultat, zabeležen prošle godine u martu. Brat i sestra Prevc vlasnici su svetskih rekorda u letovima, a sada su oba ostvarena na njihovoj Planici. Brat Domen je prošle godine doletio na trenutačno rekordnih 254.5 metra u muškoj konkurenciji. – Nikada nisam više uživala tokom karijere nego u ovom trenutku. Ne znam šta bih dodala. Ovo je najbolji dan u mojoj karijeri. Osećaj je neverovatan –