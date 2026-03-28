U17: „OrlićI“ dali 3 gola u Pančevu, a oprostili se od EP

Kadetska reprezentacija Srbije (igrači do 17 godina) poražena je od vršnjaka iz Belgije u drugom kolu završnog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To znači da su se oprostili od EP, ali teoretski još imaju šanse za SP. Orlići su na stadionu Železničara u Pančevu izgubili od Belgijanaca rezultatom 3:4 (0:2). Ovaj poraz udaljio je mlade Srbe od Evropskog prvenstva, koje će se u junu 2026. godine održati u Estoniji, jer samo pobednik grupe ide dalje. Već u drugom minutu pogrešio je kapiten i golman Savo Radanović, što su gosti iz Belgije iskoristili i poveli. Gol je postigao Džejden Onia Seke. Do odlaska na