Šejk Milton ''nestao u akciji'', kako je Penjaroja to objasnio?

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da veoma zadovoljan igrom i željom svojih igrača u večerašnjoj utakmici Evrolige protiv Valensije i dodao da smatra da je njegova ekipa zasluženo došla do važne pobede u tom duelu. "Čestitam igračima, danas je bio veliki izazov za nas.

Valensija je sjajan tim, igraju mnogo brzo, igraju 100 odsto tokom cele utakmice. Napori koje su moji igrači danas uložili su veoma važni i mislim da su zaslužili ovu važnu pobedu. Ovo nam je peta uzastopna pobeda u Evroligi, danas treba biti ponosan igrati u Partizanu", naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare. Partizan je na svom terenu u Beogradu posle dva produžetka pobedio Valensiju 110:104, u utakmici 34. kola Evrolige, i zabeležio svoj peti uzastopni