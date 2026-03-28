Tukli Engleze i odoleli Portugalcima, Srbija ima drugi najvredniji tim Evrope!

Omladinska reprezentacija Srbije privukla je pažnju domaće javnosti odličnim igrama na kvalifikacionom turniru u Portugalu koji će odrediti jednog od osam putnika na Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina u Velsu.

Izabranici Gordana Petrića upisali su veliku pobedu nad Engleskom koju su dobili sa 2:0 golovima Mihajla Cvetkovića i Bogdana Kostića, dok su danas odigrali ravnopravan meč i podelili plen sa domaćim Portugalom rezultatom 1:1. “Orlići” će se u trećem kolu kvalifikacija sastati sa Poljskom, susret je na programu u utorak od 17 časova, a istovremeno će svoj susret odigrati Portugalci i Englezi, pa bi Srbija u slučaju da pobedi Poljsku i kiksa Portugala obezbedila