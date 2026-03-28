Sprečen teroristički napad ispred Banke Amerike u Parizu

Pripadnici brigade za borbu protiv kriminala francuske policije sprečili su teroristički napad u osmom arondismanu u Parizu, ispred zgrade Banke Amerike, javljaju francuski mediji.

Kako saznaje Figaro od dobro obaveštenih izvora bliskog istrazi, istražuje se mogućnost da iza svega stoje iranske posredničke mreže, nakon niza požara i eksplozija koje su poslednjih nedelja bile usmerene na američke, izraelske ili jevrejske ciljeve u Norveškoj, Belgiji, Holandiji i Britaniji. Nacionalno tužilaštvo za borbu protiv terorizma saopštilo je da je otvorena hitna istraga zbog "pokušaja uništavanja požarom ili opasnim sredstvom u vezi sa terorističkim