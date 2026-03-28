UŽIVO Huti izveli drugi napad na Izrael; Gađan rezervoar vode na jugozapadu Irana

Američki ratni brod "Tripoli" na kojem se nalazi 3.500 marinaca stigao je na Bliski istok. U napadu na bazu u Saudijskoj Arabiji oštećen američki „avaks“. Iran razmatra pitanje izlaska iz Sporazuma o zabrani širenja nuklearnog oružja, objavila je agencija Tasnim. SAD i Izrael gađali rezervoar vode u provinciji Huzestan na jugozapadu Irana

Jemenski Huti se uključili u sukob na Bliskom istoku, izveli raketni udar na ciljeve u Izraelu kao podrška Iranu. Američki nosač aviona pogođen iz 17 pravaca istovremeno. Pogođen i F-16. Dvadeset i devet američkih vojnika ranjeno je u iranskom vojnom napadu na vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, a dvojica su u teškom stanju, rekao je američki zvaničnik za Rojters.