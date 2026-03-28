UŽIVO Oko 3.500 američkih vojnika stiglo na Bliski istok; Napad iranskih dronova na Katar

Mornarička grupa "USS Tripoli" sa oko 3.500 marinaca i borbenom avijacijom stigla je na Bliski istok, objavila je Centralna komanda američke vojske. Iranski parlament i drugi državni organi razmatraju pitanje izlaska iz Sporazuma o zabrani širenja nuklearnog oružja, objavila je agencija Tasnim.

Nad Izraelom je, prvi put od početka sukoba sa Iranom, presretnuta raketa ispaljena iz Jemena, tvrde izraelski mediji. Američki nosač aviona pogođen iz 17 pravaca istovremeno. Pogođen i F-16. Dvadeset i devet američkih vojnika ranjeno je u iranskom vojnom napadu na vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, a dvojica su u teškom stanju, rekao je američki zvaničnik za Rojters. Ovi najnoviji podaci o povređenima povećali su broj ranjenih pripadnika