Prvi nastup Darka Lazića posle smrti brata! „Da mogu da ga vratim, nikad više ne bih zapevao“

Darko Lazić imao je sinoć prvi nastup u Sloveniji, posle smrti brata 11.marta.

Emotivan i iskren, Darko je priznao kako se oseća, kako se porodice nose sa svime što ih je zadesilo, a odgovorio je i na neprijatne poruke koje dobija od nekolicine ljudi, koji su mu zamerili što se vratio pevanju – Ne znam šta bih ti rekao… Prihvatio sam to, jednostavno… Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao,