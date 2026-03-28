"Bori se..." Osman Hadžić za Telegraf otkriva kakvo je stanje udovice Halida Bešlića: "Nije više kod sina!"

Pevač Osman Hadžić nastupio je sinoć, 27. marta, u Celju, zajedno sa kolegama Darkom Lazićem, Janom Todorović i Zoranom Mićanović.

Tu se sreo sa mlađim kolegom Darkom koji je nedavno doživeo veliku porodičnu tragediju u kojoj je izgubio brata, a Osman mu je sada pružio podršku. - Samo on zna kako mu je. Imao sam 2014. godine sličnu tragediju, kad je sin od strica poginuo, bilo je grozno. Taj prvi nastup mi je isto bio u Sloveniji. Samo staneš, zaboraviš tekst... Pa nekad krenu suze, ali život mora ići dalje. Darku je lakše sa publikom i sa kolegama, nego da je sam, zatvoren. Mislim da će lakše