Macura: Projekat koji menja živote - linija podrške za 43 žrtve nasilja iz Pirota

Ministarka Tatjana Macura prisustvovala je u Pirotu završnom događaju projekta "Tvoja linija podrške" koji je realizovan uz podršku Kabineta koji vodi, sa ciljem smanjenja rizika i posledica nasilja nad ženama kroz pružanje sveobuhvatne psihosocijalne pomoći i podrške, a koji je već bio oslonac za 43 žene žrtve nasilja.

Projekat je, kako se navodi u saopštenju, tokom realizacije obuhvatio individualno savetovanje žena, kao i uspostavljanje telefonske linije i onlajn savetovanja, čime je omogućena pravovremena, besplatna i poverljiva podrška ženama izloženim nasilju, čime je dodatno ojačano njihovo poverenje u sistem podrške, ali i spremnost da prijave nasilje i potraže pomoć. Ministarka Tatjana Macura istakla je da je kontinuirana podrška takvim inicijativama od ključnog značaja.