Navijač Partizana provocirao Delije u Barseloni, došao u crno-belom dresu, javio se Panter i oduševio Grobare

Košarkaši Crvene zvezde su sinoć u neizvesnoj završnici poraženi posle produžetaka od Barselone . 92;88, a pored još jednog neverovatnog meča u Evroligi, utakmicu je obeležio jedan od navijača koji se u "Blaugrani" pojavio sa dresom Partizana i provocirao Delije.

Odmah se moglo primetiti da je došao kako bi uspeo i da isprovocira navijače Crvene zvezde, zdušno je navijao za Barselonu i pri njenim koševima ljubio grb crno-belih, a u jednom trenutku se i okrenuo prema navijačima Zvezde i podigao obe ruke. Ovaj snimak obilazi region, javio se i Kevin Panter, bivši košarkaš Partizana, sada jedan od najboljih u redovima Barselone, i kratko napisao: - Poštovanje. Sigurno će i ova reakcija razbesneti Delije, dok će se Grobarima i