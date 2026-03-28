"Nije se vratio jer mu je lako, vratio se jer..." Lazićeva žena poslala brutalnu poruku nakon Darkovog nastupa

Žena Darka Lazića, Katarina Lazić, oglasila se nakon što je njen suprug prvi put nastupio posle teške tragedije u porodici, u kojoj je izgubio rođenog brata Dragana.

Kaća je podelila snimak sa sinoćnjeg koncerta i to baš trenutak kada Darko izvodi pesmu Sinana Sakića koju je posvetio bratu. Uz emotivnu objavu, Katarina je poslala jaku poruku, koju prenosimo u celosti: "Ne postoji pravi trenutak za povratak u život posle ovakvog gubitka… Ali život, nažalost, ne staje. Nije se vratio jer mu je lako. Vratio se jer mora - zbog svoje dece, zbog porodice, zbog odgovornosti koju nosi. I pored svega, ostao je dostojanstven i