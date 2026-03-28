"On decu mora prehraniti!" Jake reči Zorane Mićanović o Darkovom nastupu posle tragedije: "Neće biti dobro..."

Zorana Mićanović i Darko Lazić imali su prošle noći koncert u Celju, u Sloveniji, što je bilo pevačevo prvo javno pojavljivanje i prvi nastup nakon tragične smrti rođenog brata Dragana, 11. marta.

Darko je pred nastup dao i ekskluzivni intervju za naš portal, a pred našim kamerama podršku mu je pružila i Zorana. Ona je svim srcem stala uz kolegu i prijatelja, rekavši da ne može da razume oni koji ga osuđuju što je došao da peva, s obzirom na to da nam je Darko otkrio da je dobio poruke u kojima mu pišu kako "treba da ga bude sramota". - Darko je ispao surovi profesionalac što je došao da odradi nastup. Mislim da je apsolutno nenormalno osuđivati Darka u