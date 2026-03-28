"Pevam jer mi je teško..." Darko Lazić pogledao ka gore, pa zapevao pesmu za pokojnog brata: "Za tebe, rođeni"

Darko Lazić pevao je u petak na subotu u Celju na koncertu na kojem su pevale i Zorana Mićanović i Jana Todorović, što je njegov prvi nastup i javno pojavljivanje nakon smrti brata Dragana, 11. marta ove godine.

Naša ekipa bila je na licu mesta, a Darkov nastup bio je više nego emotivan. Na samom početku on se obratio publici, a prva pesma koju je zapevao bila je "Majko". - Prvu pesmu ću da otpevam iz srca, iz duše... Jer mi je teško... I moram da pevam tako - rekao je Darko. - Idemo jednu posebnu pesmu... Jedna za tebe, rođeni moj - kazao je, pa zapevao.