Supruga Džoela Bolomboja ljuta zbog Saše Obradovića, brzo obrisala objavu koja je "zapalila" Delije

Nikol Katoe, supruga košarkaša Džoela Bolomboja, oglasila se povodom utakmice Crvene zvezde protiv Barselone, i to na društvenim mrežama.

Ona je nezadovoljna rotaciojom trenera Saše Obradovića iznela kritiku na njegov račun. U objavi na društvenim mrežama, ona je napisala: - Daj mi ovo objasni. Imaš četvoricu koji mogu da odrade posao, a jednog uopšte ne koristiš? Baš ima logike… Ma nema - napisala je Katoe na Instagram storiju. Naravno, njena objavna, odmah je pokrenula raspravu među navijačima, i pored toga što je brzo uklonjena. Da podsetimo, Crvena zvezda je poražena od Barselone posle produžetka