"Smešno je, zaista je smešno!" Nikola Jokić zagrmeo kao nikada do sada (video)

DENVER nagetsi su nakon preokreta pobedili Jutu Džez 135:129, a nakon meča oglasio se Nikola Jokić.

FOTO: Tanjug/AP Srpski centar prokomentarisao je sam meč. - Mislim da je odbrana u četvrtoj četvrtini model kako treba da igramo celu utakmicu. Naša odbrana generalno nije bila tamo gde je trebalo da bude, ali smo pronašli energiju uz pomoć publike. Pomogli su nam kada je bilo najvažnije i bilo je neverovatno - rekao je Jokić. Džamal Marej je postao rekorder Nagetsa u broju ubačenih trojki u jednoj sezoni. - Igram sa njim celu njegovu karijeru. On igra na veoma,