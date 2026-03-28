Obradović: „Borili smo se do kraja – nemam šta da zamerim“

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle poraza od Barselone nakon drame i produžetka, da nema šta da zameri svojim igračima, dodajući da su se borili do kraja.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u gostima posle produžetka od Barselone rezultatom 92:88 u meču 34. kola Evrolige. „Veliki ulog, velika potrošnja, normalno je da postoje greške. Nemam šta da zamerim timu, odlično su se borili, možda nam je nedostajala koncentracija u taktičkim stvarima i pravljenju prekršaja. Borili smo se do kraja, ostavljamo ovo iza nas i idemo dalje. Ovo je bila totalno drugačija utakmica od Baskonije. Mogli smo da očekujemo ovakve greške.