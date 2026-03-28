Prozivka rektora i rijaliti šou uživo na TV Informer

Dan posle tragedije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, održana je hitna sednica skupštinskog Odbora za obrazovanje, koja se pretvorila u ispitivanje rektora, uz direktan prenos na TV Informer

Dan nakon smrti devojke koja je pala sa petog sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu, u Narodnoj skupštini Srbije u subotu (28. mart) održana je hitna sednica Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, koju je sazvala predsednica parlamenta Ana Brnabić. Sednica koja je trajala duže od tri sata bila je režirana kao svojevrsno javno saslušanje rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića, uz direktan prenos na televiziji Informer. Brnabić je na početku