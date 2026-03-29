Peđa gledao, Andrej "rešetao" - Stojaković odveo Ilinoj na F4 posle 21 godine!

B92 pre 1 sat
Košarkaši Ilinoja izborili su plasman na Final Four NCAA turnira, pošto su u četvrtfinalu savladali Ajovu sa 71:59 i tako ispisali jednu od najlepših stranica u novijoj istoriji programa.

Ovo će biti šesti nastup Ilinoja na završnom turniru, a prvi još od 2005. godine. U borbi za finale (5. april) čeka ih pobednik duela Djuk – Konektikat. "Ova grupa je posebna. Pobedi smo zaista dobar tim Ajove. Naša izdržljivost bila je neverovatna. Momci su stalno udarali, držali ritam i nisu odustajali. Ja, kao jedan stari juco trener iz Kanzasa, idem na Final Four sa grupom momaka koje volim. Ne mogu biti ponosniji", rekao je trener Ilinoja Bred Andervud. Ilinoj


Ponosni otac: Stojaković gledao kako Andrej piše istoriju, Ilinoj je ovo dugo čekao (foto)

Večernje novosti pre 5 minuta
VIDEO Zagrljaj obišao svet: Ovako je legendarni Peđa Stojaković proslavio veliki uspeh sina Andreja

Nova pre 25 minuta
Ilionois posle 21 godine ponovo na fajnal-foru NCAA, Stojaković među zapaženijima u pobedi nad Ajovom

RTS pre 1 sat
Balkanska magija vodi na Fajnal-for: Ilinois razbio prokletstvo dugo 20 godina – Andrej Stojaković pokazao da su geni čudo!

Hot sport pre 1 sat
Peđa navijao: Andrej Stojaković odveo Ilinois na Fajnal-for NCAA

Sport klub pre 1 sat
Andrej Stojaković odveo Ilinois na Fajnal for

Politika pre 2 sata
Peđa Stojaković gledao – sin Andrej odveo tim na Fajnal for

Sputnik pre 2 sata
Danas pre 0 minuta
Hot sport pre 5 minuta
Nova pre 5 minuta
Kurir pre 5 minuta
