Peđa gledao, Andrej "rešetao" - Stojaković odveo Ilinoj na F4 posle 21 godine!

Košarkaši Ilinoja izborili su plasman na Final Four NCAA turnira, pošto su u četvrtfinalu savladali Ajovu sa 71:59 i tako ispisali jednu od najlepših stranica u novijoj istoriji programa.

Ovo će biti šesti nastup Ilinoja na završnom turniru, a prvi još od 2005. godine. U borbi za finale (5. april) čeka ih pobednik duela Djuk – Konektikat. "Ova grupa je posebna. Pobedi smo zaista dobar tim Ajove. Naša izdržljivost bila je neverovatna. Momci su stalno udarali, držali ritam i nisu odustajali. Ja, kao jedan stari juco trener iz Kanzasa, idem na Final Four sa grupom momaka koje volim. Ne mogu biti ponosniji", rekao je trener Ilinoja Bred Andervud. Ilinoj