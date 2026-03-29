Lokalni izbori 2026: Incidenti, visoka izlaznost - podrhtavanje tla ili stanje redovno

BBC Jake policijske snage na ulicama Kule

Iako se uveliko posmatraju kao seizmograf političkih potresa u zemlji, današnji lokalni izbori trebalo bi da daju nedvosmislen odgovor na samo jedno pitanje - ko će u sledeće četiri godine voditi lokalne samouprave u jednom gradu i devet opština.

To ne znači da se podrhtavanja političkog tla ne očekuju, jer su izlasci na birališta tokom 2025. godine pokazali da izborna borba na lokalu može da postane neizvesna.

Martovski izborni dan pokazao je i da birališta mogu postati bojna polja sa fizičkim obračunima i zastrašivanjima.

Od nedelje ujutru do zatvaranja glasačkih mesta stizali su izveštaji o napadima na studente, aktiviste i posmatrače, pre svega u Boru, jedinom gradu među deset mesta gde se glasalo.

Glavno obeležje izbornog dana bio je teror nad biračima i učesnicima u izborima, putem fizičkih napada i zastrašivanja, saopštila je organizacija Crta koja prati izbore.

Srpska napredna stranka optužila je političke protivnike za napade, pretnje i uznemiravanje.

Na birališta su izašli stanovnici Aranđelovca, Bajine Bašte, Bora, Kladova, Knjaževaca, Kule, Lučana, Majdanpeka, Sevojna i Smederevske Palanke.

Prema podacima koje je objavila Radio-televizija Srbije, izlaznost do 18 sati je bila od oko 50 odsto u Kladovu do više od 70 odsto u Bajinoj Bašti, Sevojnu i Lučanima.

Vladajuća koalicija oko Srpske napredne stranke (SNS) odnosila je mahom ubedljive pobede do 2024. godine.

Međutim, od pada nastrešnice u Novom Sadu 1. novembra i uključivanja studenata u antivladine proteste, podrška SNS-u i partnerima se smanjivala, pokazali su rezultati lokalnih izbora 2025. u Mionici, Negotinu, Sečnju, Zaječaru i Kosjeriću.

U izbornoj trci protiv vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) ponovo su učestvovali studenti, koji su prošle godine artikulisali i političke zahteve, među kojima su vanredni izbori.

Kampanju pred poslednje izbore obeležili su „izrazita neravnopravnost učesnika, visoke tenzije, praćene pritiscima, incidentima i beskrupuloznom negativnom kampanjom", zaključci su izveštaja Crte.

Kako je protekao izborni dan?

U Boru više incidenata istovremeno

Grujica Andrić, BBC novinar

Izborni dan u Boru, za razliku od većine drugih mesta gde se glasalo, bio je sunčan, ali ne i vedar.

Obeležile su ga napetost, incidenti, optužbe i prigovori zbog navodnih neregularnosti, kupovine glasova i nasilja.

U nekim trenucima incidenti su se dešavali gotovo istovremeno u različitim krajevima grada ili okolnim selima.

O tome se najviše i govorilo na ulicama, u kafićima i restoranima, daleko više nego o mandatima ili procentima.

Kako je dan odmicao, tako je i policije bilo sve više - u popodnevnim satima gotovo da nije bili raskrsnice na kojoj nisu stajale patrole saobraćajaca, ni ulice kroz koju nisu prolazila vozila interventnih jedinica.

Atmosfera je podsećala na lokalne izbora u mestima poput Zaječara, Kosjerića ili Mionice 2025. godine.

Nije podsećala na demokratiju.

BBC Glasanje u Boru, jedinom gradu u kome su organizovani lokalni izbori u martu 2026.

U Kuli maskirani napadači

Slobodan Maričić, BBC novinar

Kako je vreme prolazilo, tako je u Kuli bilo sve napetije.

Iako smo gotovo od otvaranja birališta slušali izjave o izbornim neregularnostima, poput kupovine glasova i dvostrukih biračkih spiskova, situacija se na ulicama zahuktala tek u popodnevnim satima.

Policijski kordoni razdvajali su pristalice vlasti i opozicije čije je međusobno prepucavanje ponekad prerastalo i u fizičke sukobe.

Nepoznati maskirani muškarci, prema tvrdnjama meštana, pristalice vladajuće Srspke napredne stranke (SNS), u nekoliko navrata su napali novinare i opozicione aktiviste.

U najmanje dve situacije su u rukama nosili motke.

Sumorna kiša obeležila je ceo dan, a kako je i mrak počeo da pada, tako su ulice bivale sve praznije.

U štab SNS-a nas nisu pustili, rekavši da se vratimo oko 22 sata, kad se „obrate iz centrale".

U taboru studenata, na čijim vratima su ratni veterani, ljudi su tek počeli da se okupljaju pred zatvaranje birališta.

Koji su incidenti prijavljeni tokom dana?

Prvi izveštaji o napadima tokom izbornog dana stigli su od studenta u blokadi koji su saopštili da su u Boru napadnuta dva člana njihovog mobilnog tima i da imaju povrede glave.

Oni su objavili i snimak događaja na mreži Iks.

Među napadnutima bio je i posmatrač i advokat Crte, potvrdili su iz ove organizacije.

Članovi mobilnog tima primetili su duple spiskove. Pošto su pitali 'šta je to', napadnuti su, rekli su iz liste Bor, naša odgovornost, za BBC.

Organizacija Crta saopštila je da je jedan student dva puta napadnut.

„U drugom napadu, kada ga je jurilo više desetina muškaraca koji su izašli iz štaba SNS, teže je povređen", saopštila je Crta..

Nepoznati napadači su pretukli Lazara Dinića i Ivana Bjelića, koji su izveštavali za sajt Revolt, kao i aktivistu Aleksandra Kulića, potvrđeno je agenciji Beta.

Oni su napadnuti u okolini Bora, i prevezeni su u bolnicu.

Tokom prepodneva, kamera televizije Nova zabeležila je u ovom gradu i tuču veće grupe muškaraca, ispred prostorija Srpske napredne stranke, a intervenisala je i policija.

Radiša Petković sa liste Srpske napredne stranke rekao je za agenciju Tanjug da su ispred prostorija SNS u Boru napadnuti aktivisti te stranke suzavcem i palicama, preneo je Insajder.

„Nadam se da će sve proteći mirno do kraja dana.

„Ipak mi treba da živimo u ovom gradu i kada se završe izbori, a ne da svađamo i bijemo", rekao je 46-godišnji Jaroslav Kučak iz Bora za BBC.

On je dodao da „ne očekuje promene, ali im se nada".

Fizičkih napada bilo je i Kuli, gde su, po rečima šefa pravnog tima Crte Pavla Dimitrijević, sa stadiona izašli nepoznati ljudi koji su bacali kamenice, štangle i baklje.

Povređeno je nekoliko ljudi, kazao je Dimitrijević.

U gradu je bilo dosta vozila sa registracijama koje nisu iz Kule, a i policija je bila prisutna na ulicama.

Pristalice Srpske napredne stranke nosili su bedževe sa slovom Ć, što je aluzija na reč 'ćaci', povezanu sa pristalicama ove partije tokom antirežimskih protesta proteklih meseci.

„Danas je vanredna situacija u Kuli, ima mnogo ljudi koji nisu odavde.

„Nadamo se fer borbi, ali situacija pokazuje da nije tako", rekla je Isidora Vuković za BBC.

Incidenata je bilo i u Aranđelovcu i Bajinoj Bašti, gde su „pretučena dva studenta", saopštila je organizacija Crta.

U ovom mestu su u noći između subote i nedelje isečene gume na automobilima više posmatrača i novinarskih ekipa dok su bili na parkingu hotela.

Pored izveštaja o fizičkim napadima, Crta je navela i niz nepravilnosti na biralištima - od organizovanog dovođenja birača do narušavanja tajnosti glasanja.

Fotografije iz Kule i Bora

Slobodan Maričić/BBC Pristalice vladajuće Srpske napredne stranke nose bedževe sa slovom Ć u Kuli

Slobodan Maričić/BBC Policija je razdvajala pristalice SNS-a i opozicije u centru Kule, nedaleko od jednog od biračkih mesta

BBC U štabu studentske liste „Glas mladih Opštine Kula“, uz muziku se čekalo obraćanje

BBC U selu Slatina, kod Bora, napadnuta je grupa studenta iz mobilnog tima koja prati izbore

BBC Stranačke prostorije SNS-a u Boru

Vlast zbila redove, opozicija manje homogena

Predstavnici vlasti u svih deset mesta izlaze na jednoj listi sličnog naziva.

Kao i više puta dosad, na listiću je najpre ime predsednika Aleksandra Vučića, pa ime grada, uz dodatak: „Naša porodica“: Aleksandar Vučić, Kula, naša porodica ili Aleksandar Vučić, Lučani, naša porodica.

Srpska napredna stranka u svim mestima izlazi na izbore u koaliciji sa partnerima, što nije uvek ranije bio slučaj na lokalu, gde je saveze sklapala posle izbornog dana.

U opozicionom taboru situacija je manje homogena.

Nekoliko je varijanti izlaska na birališta - studenti i opozicija zajedno, studenti i opozicija odvojeno, studenti samo uz podršku opozicije, koja ne izlazi na izbore, a to sve uz brojne grupe građana, česte u lokalnoj politici.

Crta u analizi ističe problematičnu ulogu pojedinih posmatračkih misija koje su se akreditovale da prate izbore.

„Prvi put su prisutne i strane posmatračke misije, sasvim nepoznate domaćoj javnosti, ali poznate međunarodnim posmatračkim asocijacijama koje su ih već označile kao 'lažne posmatrače'", navodi Crta.

Oni služe da „negiraju izborne nepravilnosti u korist autoritarnih vlada", dodaje se.

Kao primer daju dva akreditovana posmatrača iz SAD, „koji su zabeleženi u bazi lažnih posmatrača međunarodne asocijacija EPDE ( The European Platform for Democratic Elections ), a pojavili su se na lokalnim izborima prošle godine u Gruziji".

Lokalni izbori 2025.

Lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju, koji su održani u novembru 2025, obeležile su visoka izlaznost, brojni incidenata i pritužbe posmatrača o neregularnostima na biračkim mestima i u njihovoj blizini.

Posmatrači su ukazivali na kupovinu glasova, vođenje paralelnih spiskova, pa čak i napad na njihove članove.

Iako je i Evropska unija zatražila „brzu i transparentnu istragu" svih događaja i incidenata, pravnog epiloga nije bilo.

Vladajuća kolacija pobedila je u sva tri mesta, ali sa manjim procentom glasova nego na prethodnom izlasku na birališta.

Istovremeno, u lokalnu skupštinu u Mionici prvi put su ušli studenti.

Šest meseci ranije glasalo se u Zaječaru i Kosjeriću.

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) u Kosjeriću za dlaku je pobedila opozicionu listu koju su podržali studenti i ima jedan mandat više u skupštini.

Za to vreme Zaječar je već mesecima u političkom limbu.

Grad vodi privremeni organ pošto skupština i dalje nije konstituisana jer je Viši sud, postupajući po žalbi opozicije, poništio mandate odbornicima u dva navrata.

(BBC News, 03.29.2026)