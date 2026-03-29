Lokalni izbori 2026. obeleženi incidentima: Glasanje u 10 mesta - podrhtavanje tla ili stanje redovno

BBC News pre 1 sat

Fonet

Iako se uveliko posmatraju kao seizmograf političkih potresa u zemlji, današnji lokalni izbori trebalo bi da daju nedvosmislen odgovor na samo jedno pitanje - ko će u sledeće četiri godine voditi lokalne samouprave u jednom gradu i devet opština.

To ne znači da se podrhtavanja političkog tla ne očekuju, jer su izlasci na birališta tokom 2025. godine pokazali da izborna borba na lokalu može da postane neizvesna.

Vladajuća koalicija oko Srpske napredne stranke (SNS) odnosila je mahom ubedljive pobede do 2024 godine.

Međutim, od pada nastrešnice u Novom Sadu 1. novembra i uključivanja studenata u antivladine proteste, podrška SNS-u i partnerima se smanjivala, pokazali su rezultati lokalnih izbora 2025. u Mionici, Negotinu, Sečnju, Zaječaru i Kosjeriću.

Na birališta izlaze stanovnici Aranđelovca, Bajine Bašte, Bora, Kladova, Knjaževaca, Kule, Lučana, Majdanpeka, Sevojna i Smederevske Palanke.

Tokom prepodneva u nedelju mediji su izvestili o više incidenata, među kojima su bili i fizički napadi u Boru.

Jedan student, član mobilnog tima za kontrolu na biralištima liste koju čine studenti i opozicija, povređen je u fizičkom napadu, zbog čega je primljen u bolnicu, rekli su iz liste Bor, naša odgovornost, BBC novinaru Grujici Andriću.

Visoke tenzije i čvrsta kontrola birača su glavna obeležja prvog dela izbornog dana, ocenila je posmatračka misija Crte.

Nepravilnosti su zabeležene u skoro svim mestima gde se glasa, između ostalog, i zastrašivanje ljudi u Aranđelovcu, izvestila je Crta.

Srpska napredna stranka optužila je političke protivnike za napade, pretnje i uznemiravanje.

U izbornoj trci protiv vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) ponovo učestvuju studenti, koji su prošle godine artikulisali i političke zahteve, među kojima su vanredni izbori.

Kampanju pred poslednje izbore obeležili su „izrazita neravnopravnost učesnika, visoke tenzije, praćene pritiscima, incidentima i beskrupuloznom negativnom kampanjom", zaključci su izveštaja Crte.

Glasanje u Lučanima, jedno od deset mesta u kojima se održavaju lokalni izbori 29. marta

Kako protiče izborni dan?

Tokom dana su zabeleženi fizički napadi u Boru na studente, opoziciju i posmatrače, izveštavale su opozicione grupe i nevladine organizacije.

Nepoznati napadači su pretukli Lazara Dinića i Ivana Bjelića, koji su izveštavali za sajt Revolt, kao i aktivistu Aleksandra Kulića, potvrđeno je agenciji Beta.

Oni su napadnuti u okolini Bora, i prevezeni su u bolnicu.

Studenti u blokadi prethodno su saopštili da su u Boru napadnuta dva člana njihovog mobilnog tima i da imaju povrede glave.

Oni su objavili i snimak događaja na mreži Iks.

Među napadnutima bio je i posmatrač i advokat Crte, potvrdili su iz ove organizacije.

Članovi mobilnog tima primetili su duple spiskove. Pošto su pitali 'šta je to', napadnuti su, rekli su iz liste Bor, naša odgovornost, za BBC.

Tokom prepodneva, kamera televizije Nova zabeležila je u ovom gradu i tuču veće grupe muškaraca, ispred prostorija Srpske napredne stranke, a intervenisala je i policija.

Radiša Petković sa liste Srpske napredne stranke rekao je za agenciju Tanjug da su ispred prostorija SNS u Boru napadnuti aktivisti te stranke suzavcem i palicama, preneo je Insajder.

„Nadam se da će sve proteći mirno do kraja dana.

„Ipak mi treba da živimo u ovom gradu i kada se završe izbori, a ne da svađamo i bijemo", rekao je 46-godišnji Jaroslav Kučak iz Bora za BBC.

On je dodao da „ne očekuje promene, ali im se nada".

Pored Bora, najviše incidenata desilo se u Bajinoj Bašti, gde su „pretučena dva studenta", saopštila je organizacija Crta.

U ovom mestu su u noći između subote i nedelje isečene gume na automobilima više posmatrača i novinarskih ekipa dok su bili na parkingu hotela.

Grujica Andrić/BBC Među mestima u kojima se održavaju lokalni izbori, Bor je jedini grad

Napeto i u Kuli

Na drugom kraju zemlje, u Kuli, gradiću u kojem su i ranije zabeleženi incidenti, posle relativno mirnog prepodneva, kako se veče približava, atmosfera postaje napetija, javljaju BBC novinari .

Nepoznati maskirani muškarci u odvojenim incidenti napali su aktiviste i novinare.

U gradu je dosta vozila sa registracijama koje nisu iz Kule, a i policija je prisutna na ulicama.

Pristalice Srpske napredne stranke nose bedževe sa slovom Ć, što je aluzija na reč 'ćaci', povezanu sa pristalicama ove partije tokom antirežimskih protesta proteklih meseci.

„Danas je vanredna situacija u Kuli, ima mnogo ljudi koji nisu odavde.

„Nadamo se fer borbi, ali situacija pokazuje da nije tako", rekla je Isidora Vuković za BBC.

Slobodan Maričić/BBC Pristalice vladajuće Srpske napredne stranke nose bedževe sa slovom Ć u Kuli

Slobodan Maričić/BBC Policija je razdvajala pristalice SNS-a i opozicije u centru Kule, nedaleko od jednog od biračkih mesta

Vlast zbila redove, opozicija manje homogena

Predstavnici vlasti u svih deset mesta izlaze na jednoj listi sličnog naziva.

Kao i više puta dosad, na listiću je najpre ime predsednika Aleksandra Vučića, pa ime grada, uz dodatak: „Naša porodica“: Aleksandar Vučić, Kula, naša porodica ili Aleksandar Vučić, Lučani, naša porodica.

Srpska napredna stranka u svim mestima izlazi na izbore u koaliciji sa partnerima, što nije uvek ranije bio slučaj na lokalu, gde je saveze sklapala posle izbornog dana.

U opozicionom taboru situacija je manje homogena.

Nekoliko je varijanti izlaska na birališta - studenti i opozicija zajedno, studenti i opozicija odvojeno, studenti samo uz podršku opozicije, koja ne izlazi na izbore, a to sve uz brojne grupe građana, česte u lokalnoj politici.

Crta u analizi ističe problematičnu ulogu pojedinih posmatračkih misija koje su se akreditovale da prate izbore.

„Prvi put su prisutne i strane posmatračke misije, sasvim nepoznate domaćoj javnosti, ali poznate međunarodnim posmatračkim asocijacijama koje su ih već označile kao 'lažne posmatrače'", navodi Crta.

Oni služe da „negiraju izborne nepravilnosti u korist autoritarnih vlada", dodaje se.

Kao primer daju dva akreditovana posmatrača iz SAD, „koji su zabeleženi u bazi lažnih posmatrača međunarodne asocijacija EPDE ( The European Platform for Democratic Elections ), a pojavili su se na lokalnim izborima prošle godine u Gruziji".

Lokalni izbori 2025.

Lokalne izbore u Negotinu, Mionici i Sečnju, koji su održani u novembru 2025, obeležile su visoka izlaznost, brojni incidenata i pritužbe posmatrača o neregularnostima na biračkim mestima i u njihovoj blizini.

Posmatrači su ukazivali na kupovinu glasova, vođenje paralelnih spiskova, pa čak i napad na njihove članove.

Iako je i Evropska unija zatražila „brzu i transparentnu istragu" svih događaja i incidenata, pravnog epiloga nije bilo.

Vladajuća kolacija pobedila je u sva tri mesta, ali sa manjim procentom glasova nego na prethodnom izlasku na birališta.

Istovremeno, u lokalnu skupštinu u Mionici prvi put su ušli studenti.

Šest meseci ranije glasalo se u Zaječaru i Kosjeriću.

Vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) u Kosjeriću za dlaku je pobedila opozicionu listu koju su podržali studenti i ima jedan mandat više u skupštini.

Za to vreme Zaječar je već mesecima u političkom limbu.

Grad vodi privremeni organ pošto skupština i dalje nije konstituisana jer je Viši sud, postupajući po žalbi opozicije, poništio mandate odbornicima u dva navrata.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.29.2026)