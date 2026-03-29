‘Nema kraljeva’: Desetine hiljada demonstranata širom Amerike protiv Donalda Trampa

BBC News pre 1 sat | Sakši Venkatraman

Getty Images I legendarni Brus Springstin se pridružio demonstrantima u Mineapolisu

Veliki protesti protiv administracije predsednika Donalda Trampa održani su ovog vikenda u gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država, treći put pod sloganom „Nema kraljeva“ (No Kings) koji su do sada okupili milione ljudi.

Organizatori kažu da protestuju protiv politika koje je nametnuoTramp, među kojima je i rat u Iranu, sprovođenje federalnih imigracionih zakona i rastuće troškove života.

„Tramp želi da vlada nama kao tiranin. Ali ovo je Amerika i moć pripada narodu - ne onima koji bi da budu kraljevi ili njihovim prijateljima milijarderima“, saopštili su organizatori.

Portparol Bele kuće nazvao je proteste „seansama terapije poremećaja zbog Trampa“ i rekao da su jedini ljudi kojima je stalo „reporteri koji su plaćeni da ih izveštavaju“.

Demonstracije su održane u skoro svakom većem američkom gradu - Njujorku, Vašingtonu, Los Anđelesu, Bostonu, Nešvilu i Hjustonu. Demonstranti su se okuplili i u manjim gradovima širom zemlje.

Centar Vašingtona bio je preplavljen demoonstrantima koji su kasnije prošli kroz veći deo glavnog grada, da bi se okupili na platou ispred Linkolnovog spomenika.

Kao i na prethodnim skupovima akcije „Nema kraljeva“, demonstranti su nosili liutke sa likovima Trampa, potpredsednika Džej Di Vensa i drugih zvaničnika u administraciji, pozivajući na njihovo svrgavanje i hapšenje.

Getty Images Demonstranti okupljeni ispred Linkolnovog mauzoleja u Vašingtonu

Getty Images Demonstranti u maršu preko mosta u Arlingtonu idu ka Vašingtonu.

Jedan od glavnih protesta „Nema kraljeva“ u subotu održan je u Minesoti, gradu u kome su federalni imigracioni agenti u januaru ubili dvoje američkih državljana - Rene Nikol Gud i Aleks Preti.

Njihova smrt izazvala je negodovanje i proteste širom zemlje protiv imigracione taktike Trampove administracije.

Hiljade ljudi je u subotu ispunilo ulice noseći transparente i zastave, a veliki broj istaknutih članova Demokratske stranke pojavio se na bini ispred Kapitola u Sent Polu.

Legendarni pevač Brus Springstin je demonstrantima izveo novu pesmu protiv sprovođenja imigracionih zakona „Ulice Mineapolisa“.

Getty Images Demonstranti u Minesoti

Hiljade ljudi su se okupile i na Tajms skveru u Njujorku, marširajući kroz kvart Midtaun na Menhetnu. Policija je morala da zatvori inače prometne ulice kako bi napravila put za masu. U oktobru je policijska uprava Njujorka saopštila da se više od 100.000 ljudi okupilo u svih pet gradskih opština.

Protesti ovog vikenda ipak nisu prošli bez incidenata. U Los Anđelesu je dvoje ljudi uhapšeno zbog napada na savezne organe reda, saopštilo je Ministarstvo za nacionalnu bezbednost (DHS).

Dva policajca pogođena su cementnim blokovima pošto je grupa od „1.000 izgrednika“ opkolila državnu upravu i počela da baca stvari na agente, saopštilo je Ministarstvo na mreži Iks.

Policijska uprava Los Anđelesa (LAPD) saopštila je da je „više ljudi uhapšeno“ nakon što demonstranti nisu poslušali naređenje da se raziđu sa ulica blizu federalnog zatvora.

Policija je potvrdila da su savezne vlasti koristile „nesmrtonosne mere“ da bi rasterale masu u tom delu grada posle upozorenja demonstrantima da ne „pokušavaju da sruše kapiju i ne bacaju predmete“.

Getty Images Hiljade ljudi ispunilo je čuveni Tajms skbver u Njujorku

Getty Images Demonstrant u Njujorku nosi parolu „Promena režima počinje kod kuće"

Hapšenja je bilo u Dalasu posle „manjih sukoba“ kada su kontrademonstranti blokirali ulice i prekinuli marš u organizaciji grupe „Nema kraljeva“.

Amerikanci u inostranstvu takođe su se okupili na protestima u Parizu, Londonu i Lisabonu.

Poslednji skup „Nema kraljeva“ u oktobru privukao je skoro sedam miliona ljudi širom Amerike.

Nekoliko američkih država mobilisalo je Nacionalnu gardu, ali organizatori tvrde da su događaji mirni.

Od povratka u Belu kuću u januaru 2025, Tramp je proširio obim predsedničkih moći, koristeći izvršne naredbe za raspuštanje delova savezne vlade i raspoređujući trupe Nacionalne garde u američke gradove uprkos protivljenjima guvernera država.

Getty Images Protesti protiv Trampa su održani i u Parizu

Predsednik je takođe pozvao najviše policijske, bezbednosne i pravne zvaničnike da krivično gone njegove navodne političke neprijatelje.

Tramp kaže da su njegovi potezi neophodni za obnovu zemlje u krizi i odbacuje optužbe da se ponaša kao diktator, opisujući ih kao „histerične".

„Oni me nazivaju kraljem. Ja nisam kralj“, rekao je u intervjuu za Foks njuz u oktobru.

Ali kritičari upozoravaju da su neki od poteza njegove administracije neustavni i predstavljaju pretnju američkoj demokratiji.

(BBC News, 03.29.2026)