Borko Stefanović pisao evropskim institucijama o incidentima na lokalnim izborima

Beta pre 21 minuta

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) i narodni poslanik Borko Stefanović obavestio je evropske institucije i više lidera evropskih država o današnjim incidentima na lokalnim izborima u Srbiji i ocenio da je sve to jasan dokaz koliko su Aleksandar Vučić i njegova stranka posvećeni evropskom putu.

On je na mreži X naveo da je već do podneva bilo potvrđenih incidenata u Boru, Bajinoj Bašti i drugim mestima.

Redovni lokalni izbori se danas održavaju u 10 mesta u Srbiji.

"Aleksandar Vučić je poslao batinaše sa kapuljačama i bejzbol palicama da napadaju nezavisne posmatrače i novinare ispred biračkih mesta. Postoje potvrđeni fizički napadi u Boru i Bajinoj Bašti na posmatrače i novinare, nelegalno paralelno vođenje evidencije glasova u parkiranim automobilima blizu biračkih mesta, kao i saradnja policije sa organizovanim grupama maskiranih batinaša vladajuće stranke", naveo je Stefanović.

Takođe je, kako je dodao, potvrđena i dokumentovana praksa dovoženja birača iz drugih mesta kako bi glasali u opštinama gde se danas održavaju lokalni izbori, kao i rasprostranjena praksa fotografisanja glasačkih listića.

"Organizovane grupe lojalista koriste državne objekte u tim opštinama za koordinaciju i kao kol-centre vladajuće stranke, što je nezakonito. Policija je u potpunosti instrumentalizovana i često štiti i sarađuje sa tim grupama, umesto da postupa u skladu sa zakonom i sprečava nasilje", naveo je Stefanović.

To je, kako ukazuje, jasan dokaz kako su Aleksandar Vučić i njegova stranka posvećeni evropskom putu, koliko poštuju preporuke ODIHR/OSCE za slobodne i fer izbore i koliko su spremni da ispune klastere za pristupanje EU.

"Elementi organizovanog kriminala i vrh režima spremni su da izazovu ozbiljne sukobe i veliku izbornu krađu kako bi ostali na vlasti po svaku cenu. Ovakvo ponašanje nije ponašanje vlade koja teži članstvu u EU i ne bi smelo da bude tolerisano ni u okviru porodice Evropske narodnjačke partije (desnog centra čija je SNS pridružena članica), niti u bilo kojem civilizovanom evropskom društvu", naveo je Stefanović.

(Beta, 29.03.2026)