Jovanović (Novi DSS) o lokalnim izborima: Duboka kriza u društvu poprima dramatične razmere
Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Jovanović ocenio je da dešavanja na današnjim lokalnim izborima u deset mesta predstavljaju "unapred režiranu predstavu" u cilju očuvanja vlasti Aleksandra Vučića.On je u saopštenju naveo i da ta dešavanja "nemaju nikakve veze sa demokratskim izborima niti sa vlašću u lokalnoj samoupravi", već predstavljaju "unapred režiranu predstavu sa jednim ciljem - da se apsolutno i po svaku cenu očuva vlast Vučića"
"Režimsko angažovanje kriminalaca i batinaša, zastrašivanje, pritisci na birače, zloupotreba javnih resursa, kupovina glasova, fizičko obračunavanje i brutalno kršenje niza zakona pokazuju da je izborni proces u Srbiji doveden do apsurda", naveo je Jovanović.
Kazao je da se "građanima otima pravo da slobodno odlučuju", a institucije, kako je naveo, " koje bi trebalo da štite zakon postale su instrument političke kontrole za svrhu jedne stranke i jednog čoveka".
"Ovo nisu izbori, ovo nije demokratija - ovo je ogoljeno nasilje i diktatura u pokušaju. Bilo koji "izborni" rezultati tu činjenicu ne mogu da promene", naveo je.
Novi DSS, kako je ukazao, upozorava da ovakva praksa neminovno vodi daljoj destabilizaciji društva i konačnom gubitku poverenja u izborni sistem.
Upozorio je u saopštenju i da će "ovakvo ponašanje Vučića i njegovog režima odvesti zemlju pravo u unutrašnji sukob", kako je ukazao, " nesagledivim i možda fatalnim posledicama u bližoj budućnosti".
"Kako je postalo potpuno jasno da Vučić predstavlja nepresušan izvor političke nestabilnosti i rastućih tenzija u društvu - i kako se ta činjenica, zbog samog njegovog psihološkog profila, neće promeniti - pozivamo sve ljude iz državnih struktura koji to vide i koji to shvataju, da prihvate činjenicu da je odlazak sa vlasti režima u interesu mira, normalnosti i svih kojima su interesi Srbije na prvom mestu", kazao je.
(Beta, 29.03.2026)