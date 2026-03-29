Jovanović (Novi DSS) o lokalnim izborima: Duboka kriza u društvu poprima dramatične razmere

Beta pre 1 sat

Predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Jovanović ocenio je da dešavanja na današnjim lokalnim izborima u deset mesta predstavljaju "unapred režiranu predstavu" u cilju očuvanja vlasti Aleksandra Vučića.On je u saopštenju naveo i da ta dešavanja "nemaju nikakve veze sa demokratskim izborima niti sa vlašću u lokalnoj samoupravi", već predstavljaju "unapred režiranu predstavu sa jednim ciljem - da se apsolutno i po svaku cenu očuva vlast Vučića"

"Režimsko angažovanje kriminalaca i batinaša, zastrašivanje, pritisci na birače, zloupotreba javnih resursa, kupovina glasova, fizičko obračunavanje i brutalno kršenje niza zakona pokazuju da je izborni proces u Srbiji doveden do apsurda", naveo je Jovanović.

Kazao je da se "građanima otima pravo da slobodno odlučuju", a institucije, kako je naveo, " koje bi trebalo da štite zakon postale su instrument političke kontrole za svrhu jedne stranke i jednog čoveka".

"Ovo nisu izbori, ovo nije demokratija - ovo je ogoljeno nasilje i diktatura u pokušaju. Bilo koji "izborni" rezultati tu činjenicu ne mogu da promene", naveo je.

Novi DSS, kako je ukazao, upozorava da ovakva praksa neminovno vodi daljoj destabilizaciji društva i konačnom gubitku poverenja u izborni sistem.

Upozorio je u saopštenju i da će "ovakvo ponašanje Vučića i njegovog režima odvesti zemlju pravo u unutrašnji sukob", kako je ukazao, " nesagledivim i možda fatalnim posledicama u bližoj budućnosti".

"Kako je postalo potpuno jasno da Vučić predstavlja nepresušan izvor političke nestabilnosti i rastućih tenzija u društvu - i kako se ta činjenica, zbog samog njegovog psihološkog profila, neće promeniti - pozivamo sve ljude iz državnih struktura koji to vide i koji to shvataju, da prihvate činjenicu da je odlazak sa vlasti režima u interesu mira, normalnosti i svih kojima su interesi Srbije na prvom mestu", kazao je.

(Beta, 29.03.2026)

Opozicija: Srbija danas nije glasala, već se branila od režimskih falangi

Jovanović (Novi DSS) o lokalnim izborima: Duboka kriza u društvu poprima dramatične razmere

Jovanović (Novi DSS) o lokalnim izborima: Duboka kriza u društvu poprima dramatične razmere

Jovanović (Novi DSS): Ovo nisu izbori, ovo je ogoljeno nasilje i diktatura u pokušaju

Miloš Jovanović: Ovo nisu izbori, ovo je ogoljeno nasilje i unapred režirana predstava za očuvanje vlasti Vučića

Jovanović (Novi DSS) o lokalnim izborima: Duboka kriza u društvu poprima dramatične razmere

Jovanović (Novi DSS) o lokalnim izborima: Duboka kriza u društvu poprima dramatične razmere

Jovanović (Novi DSS) o lokalnim izborima: Duboka kriza u društvu poprima dramatične razmere

Jovanović (Novi DSS) o lokalnim izborima: Duboka kriza u društvu poprima dramatične razmere

Jovanović (Novi DSS) o lokalnim izborima: Duboka kriza u društvu poprima dramatične razmere

Jovanović (Novi DSS) o lokalnim izborima: Duboka kriza u društvu poprima dramatične razmere

BIRODI: Izborno izveštavanje na televizijama više kao politički sukob nego demokratski proces

Umro Nemanja (20) za kog se molila Srbija. Tuga do neba! Mesecima se borio kao lav

Revolt: Dinić sa prelomom i nagnječenjem mozga, ostali novinari pod nadzorom lekara

RHMZ: Raste vodostaj reka, sutra oblačno i hladno

CRTA: Masovne nepravilnosti u Aranđelovcu, „bugarski voz“ i kupovina glasova

