U Boru pretučena dvojica novinara i jedan aktivista, građani pretučeni i u Kuli

Nepoznati napadači su danas u Boru, gde su u toku redovni lokalni izbori, kao i u još devet mesta širom Srbije, pretukli novinare Lazara Dinića i Ivana Bjelića, kao i aktivistu Aleksandra Kulića, potvrđeno je agenciji Beta.

Oni su odvezeni kolima Hitne pomoći.

“Lazar mi se javio i ispričao mi da su ga pretukli, da je sav krvav i da čeka da dođe hitna pomoć”, rekao je ranije agenciji Beta advokat Nezavisnog društva novinara Vojvodine Veljko Milić.

Dodao je da mu se novinar javio sa tuđeg telefona "jer su mu batinaši oteli njegov telefon".

Studenti u blokadi su na društvenim mrežama objavili da se napad dogodio u blizini biračkog mesta 34 u okolini Bora.

"Po informacijama kojima raspolažemo, napadnuti su sekirom, telefoni su im polomljeni, a kamere otete, neki od njih su prilikom napada oboreni na zemlju", piše u objavi.

Studenti su naveli da se "zbog povreda koje su zadobili, više njih trenutno nalazi u Hitnoj pomoći", te da se "na snimku jasno vidi da su batinaši izašli iz crnog automobila ‘audi’ s pančevačkim tablicama".

"Uprkos ovome, svi drugi mobilni timovi i kontrolori su i dalje na terenu i braniće izborno pravo do kraja dana”, naveli su studenti.

Oni su objavili video snimak kako muškarci obučeni u crno i sa "fantomkama" na glavi ulaze u automobil, kreću i potom kolima udaraju mlađu devojku.

Portal: Batinaši u Kuli izleteli sa stadiona i pretukli građane

Batinaši su danas popodne izleteli sa fudbalskog stadiona u Kuli i pretukli građane, objavio je portal Razglas News.

Objavili su i video snimak gde se vidi trenutak u kojem batinaši izleću sa stadiona s motkama u rukama.

Na snimku se vidi i kako napadači beže kada je jedan građanin zapalio baklju.

U Kuli se održavaju lokalni izbori.

(Beta, 29.03.2026)