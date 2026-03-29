Uhapšeno troje posmatrača Kreni-Promeni u Aranđelovcu

Beta pre 2 sata

Lider pokreta Kreni-Promeni, Savo Manojlović saopštio je da je u Aranđelovcu danas uhapšeno troje posmatrača tog pokreta, Ivan, Jovana i Stefan, uz navod da su advokati odmah upućeni u policijsku stanicu.

Kako navodi Manojlović, reč je o posmatračima koji su bili angažovani na praćenju izbornog procesa, a iz pokreta tvrde da je hapšenje usledilo nakon što su jednog od njih targetirali prorežimski mediji.

Lider pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović izjavio je da su neposredno pre privođenja pojedini režimski mediji iznosili optužbe na račun Ivana Filipovića.

"Pre hapšenja, režimski mediji su našem posmatraču Ivanu Filipoviću crtali metu na čelu pod lažnim optužbama, očigledno preuzimajući ulogu tužilaštva", naveo je Manojlović.

On ocenjuje da ovakvi potezi predstavljaju pokušaj pritiska na posmatrače i birače.

"Ovo pokazuje da im smeta broj posmatrača i građana na terenu, kao i velika izlaznost birača", rekao je Manojlović.

Iz pokreta su zahvalili advokatima iz Aranđelovca koji su, kako navode, odmah reagovali i krenuli ka policijskoj stanici kako bi pružili pravnu pomoć privedenima.

Manojlović je uputio i poziv građanima da izađu na glasanje u opštinama u kojima se održavaju izbori.

(Beta, 29.03.2026)

