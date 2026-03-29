"Ovaj tenk može sve" Kim Džong Un izvršio inspekciju specijalnih snaga, prisustvovao testiranju oružja

Lider Severne Koreje Kim Džong Un izvršio je inspekciju baze za obuku snaga specijalnih operacija i prisustvovao testiranjima naprednog borbenog oružja, javila je danas agencija KCNA.

Kim je, takođe, posmatrao ispitivanja novog glavnog borbenog tenka, koji je, kako je rekao, sposoban da se suprotstavi gotovo svim postojećim protivtenkovskim oružjima, prenosi Rojters. Pored toga, prisustvovao je testiranju visoko-potisnog raketnog motora sa čvrstim gorivom izrađenog od ugljeničnih vlakana, koji, kako je objavila KCNA, predstavlja deo petogodišnjeg plana za unapređenje strateških sposobnosti napada zemlje. (Tanjug)