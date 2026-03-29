(Radarski snimci) Kiša i sneg ne staju već 2 dana, a sada stiže novi udar! Spremite se za obrt iz sata u sat: Evo gde će se danas zabeleti

Na jugozapadu Srbije tokom dana biće snega, dok se popodne očekuje privremeno smanjenje padavina Predveče ponovo stiže nova tura kiše i snega, posebno na jugozapad i zapad Srbije Već dva dana kiša i sneg u Srbiji neprestano padaju, a novi talas padavina očekuje nas i tokom današnjeg dana.

Pred nama je još jedno oblačno i hladno nedeljno jutro, pa ukoliko planirate izlazak iz kuće, nikako to ne činite bez kišobrana i toplije garderobe. Kako se može videti na radarskim snimcima, vremenske prilike će se danas menjati iz sata u sat. Već oko 7 časova ujutru kiša će se intenzivirati i padaće uglavnom u severnom delu naše zemlje, uključujući i Beograd. Međutim, oko 11 časova očekuje se promena situacije, kada će padavine početi da se spuštaju ka centralnim