(BLOG) Napadi na novinare i ometanje dok izveštavaju o izborima

Novinari su, pored građana i aktivista, meta napada huligana na dan izbora. Policija odbija da reaguje. Novinar Zoomera je udaren i isprskan biber sprejem, prebijeni su aktivisti i novinari portala Revolt, novinari napadnuti sekirom, reporteri Mašine su onemoguvani da izveštavaju sa biračkih mesta u Aranđelovcu i Smederevskoj Palanci, a Finskog javnog servisa u Kuli...

Studenti u blokadi: Novinarska ekipa i studenti napadnuti sekirom u Boru, ima povređenih Kako navode studenti u blokadi, u blizini biračkog mesta 34 u Boru došlo je do napada sekirom na novinarsku ekipu među kojima su i studenti.Prema navodima studenata u blokadi „napudniti su sekirom, telefoni su im polomljeni, a kamere oduzete, neki od njih su prilikom napada oboreni na pod“, prenosi N1. Zbog povreda koje su zadobili, više njih se trenutno nalazi u hitnoj. Na