(BLOG) Napadi na novinare i ometanje u radu tokom izbora

Novinari su, pored građana i aktivista, meta napada huligana na dan izbora. Policija odbija da reaguje. Novinar Zoomera je udaren i isprskan biber sprejem, novinari Mašine su onemoguvani da izveštavaju sa biračkih mesta u Aranđelovcu i Smederevskoj Palanci...

Darko Gligorijević, Zoomer, u Bajinoj Bašti (snimak ekrana N1) Napad na novinara u Bajinoj Bašti: „Muškarac u crnom me udarao u glavu, prskao me suzavcem“ Darko Gligorijević, novinar portala Zoomer, napadnut je od strane jednog od muškaraca u crnom koji su se nalazili na parkingu, objavio je N1. Nakon više od dva sata, na lice mesta je pristigla i policija koja ih nije privela već samo legitimisala. Gligorijević navodi da su dobili informaciju da se veliki broj