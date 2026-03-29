Ministar Stanković: „Uvesti režim normalnog funkcionisanja na fakultetima, neki bi opet u blokade“

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da je tragedija na Filozofskom fakultetu, kada je poginula studentkinja, „poslednja opomena da se uvede režim normalnog funkcionisanja visokoškolskih ustanova“. „Uveli smo funkcionalnu normalnost na fakultetima, održavaju se predavanja, vežbe, konsultacije i ispitni rokovi, ali još uvek u nekim neohlađenim glavama tinja ideja da se može obnoviti takozvani duh pobune i ponovo krenuti u blokade“, naveo je Stanković za