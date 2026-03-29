Rukometašice Crvene zvezde i rukometaši Partizana pobednici Kupa Srbije

Rukometaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Dinama iz Pančeva sa 34:27 (18:14) u finalu Kupa „Prof. dr Branislav Pokrajac“.

Crno-beli su tako stigli do šestog trofeja Kupa Srbije, a ukupno do 13. u domaćem kupu u klupskoj istoriji. Partizan su do pobede u hali „Prof. dr Branislav Pokrajac“ na Banjici vodili Nikola Crnoglavac i Kotar Miha sa po sedam golova, Aljoša Damjanović je postigao šest, a Sergej Ivanov i Mladen Šotić sa po četiri postignuta gola. U timu iz Pančeva najbolji je bio Veljko Čabrilo sa osam golova. Ranije danas, u ženskoj konkurenciji trofej su osvojile rukometašice