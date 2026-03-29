Univerzitet u Beogradu: Niko nema pravo da, kršeći zakone i etičke principe, sudi i presuđuje u televizijskim studijima i na društvenim mrežama

Rektorski kolegijum i dekani fakulteta Univerziteta u Beogradu izražavaju duboku tugu zbog tragične smrti studentkinje Filozofskog fakulteta i upućuju najiskrenije saučešće njenoj porodici, prijateljima, kolegama i nastavnicima, saopšteni je večeras sa Univerziteta.

Istovremeno, oni su najoštrije osudili to što su pojedini tabloidni mediji i predstavnici vlasti ovu tragediju pretvorili u povod za besomučnu hajku na dekana Filozofskog fakulteta, prof. dr Danijela Sinanija, rektora Univerziteta, prof. dr Vladana Đokića i akademsku zajednicu kao celinu. “Umesto saosećanja, uzdržanosti i odgovornosti, javni prostor zagađen je senzacionalizmom, pravno neodrživim konstrukcijama, besramnim lažima i uvredama na račun dekana i rektora.