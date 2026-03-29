Danas hladno, kišovito, a negde i sa snegom. Zima ne odustaje, temperature ispod proseka.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da se danas u Srbiji očekuje oblačno i hladno vreme sa kišom, dok će u brdsko-planinskim predelima padati sneg.

Ujutru i pre podne na severu i zapadu zemlje očekuje se jača kiša, dok će u drugom delu dana padavine slabiti i prestati. Više padavina prognozira se ujutru i pre podne na severozapadu i zapadu Srbije. RHMZ je izdao upozorenje da se u periodu od 12 sati očekuje količina padavina veća od 20 l/m², uz verovatnoću od 70%. Najniža temperatura u zemlji kretaće se od 2 do 7 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 7 do 14 stepeni. Ovaj hladan vazduh zadržaće se i tokom