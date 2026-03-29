Međedović osvojio čelendžer u Napulju: Hamad u finalu savladao Danijela Altmajera

Srpski teniser Hamad Međedović osvojio je čelendžer turnir u Napulju, pošto je u finalu pobedio Nemca Danijela Altmajera rezultatom 6:2, 6:4.

Meč je trajao sat i 39 minuta. Altmajer je 55. teniser sveta, dok je Međedović 115. na ATP listi. Hamad je naročito dominantan bio u prvom setu, kada je ekspresno stekao dva brejka prednosti. Nakon razmene brejkova, priveo je ovaj period kraju. Sredinom nastavka jedan drugom su oduzimali servis, pre nego što je Hamad ključni brejk napravio u devetom gemu. Uspeo je da izjednači na 2:2 u međusobnim duelima protiv Altmajera, koji ga je prošle sezone dobio na US openu