Dnevnik pre 4 sati
Međedović osvojio čelendžer u Napulju: Hamad u finalu savladao Danijela Altmajera

Srpski teniser Hamad Međedović osvojio je čelendžer turnir u Napulju, pošto je u finalu pobedio Nemca Danijela Altmajera rezultatom 6:2, 6:4.

Meč je trajao sat i 39 minuta. Altmajer je 55. teniser sveta, dok je Međedović 115. na ATP listi. Hamad je naročito dominantan bio u prvom setu, kada je ekspresno stekao dva brejka prednosti. Nakon razmene brejkova, priveo je ovaj period kraju. Sredinom nastavka jedan drugom su oduzimali servis, pre nego što je Hamad ključni brejk napravio u devetom gemu. Uspeo je da izjednači na 2:2 u međusobnim duelima protiv Altmajera, koji ga je prošle sezone dobio na US openu
Otvori na dnevnik.rs

Politika pre 1 sat
RTV Novi Pazar pre 3 sata
Vesti online pre 4 sati
Sandžak press pre 4 sati
Sport klub pre 4 sati
Sandžak haber pre 5 sati
Hot sport pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

US OpenATPATP listaHamad Međedović

Sport, najnovije vesti »

Danas pre 5 sati
RTS pre 51 minuta
Sportske.net pre 46 minuta
Sportska strana juga pre 31 minuta
Hot sport pre 26 minuta