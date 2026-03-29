(Video) Jeziv udes Bermana u Japanu srećom bez posledica: "Srećan sam što mogu da vam javim da je sve okej, zaista mi je žao što se ovo dogodilo, izvinjavam se timu"

Vozač Hasa Oliver Berman imao je težak udes tokom Velike nagrade Japana, treće trke ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Mladi Britanac je posle incidenta jedva mogao da stoji na nogama, što samo govori o ozbiljnosti udesa. Dobra vest je da su iz Hasa potvrdili da Berman nije slomio ništa, ali da je pretrpeo silu od 50G u tom udesu. Tolika sila znači da bi osoba od 80 kilograma u tom trenutku težila četiri tone, što može da dovede do gubitka svesti i znatno težih posledica. Do incidenta je došlo u 22. krugu, kada je Berman sustigao Franka Kolapinta u bolidu Alpina, koji se kretao